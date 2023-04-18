【男子】◇ダブルス▽１部 ①芹沢侑哩・渡部蓮（旭実）②鎌倉・森山（旭実）③奥村・沢田（旭龍谷）④今地・阪本（旭龍谷）⑤滝川・水谷（旭実）⑥三田地・豊嶋（旭商）⑦尾崎・高田（旭南）⑧前中・井上（旭龍谷）▽２部 ①脇田快星・久保田悠友（旭工）②田口・松田（旭永嶺）③鹿野・竹花（旭永嶺）③関・松友（旭商）◇シングルス▽１部 ①渡部蓮（旭実）②水谷（旭実）③森山（旭実）④住吉（旭実）⑤高橋（旭工）⑥芹沢（旭実）⑦滝川（旭実）⑧鎌倉（旭実）▽２部 ①松浦圭太（旭商）②西川（旭南）③中司（旭商）③高橋（旭北）

【女子】◇ダブルス▽１部 ①大坂夏里奈・小国二葉（旭商）②山本・藤川（旭商）③三上・佐藤（旭実）④鈴木・杉野（旭実）⑤阿部・菅野（旭北）⑥江刺・山崎（旭南）⑦本田・下田（旭商）⑧新保・松倉（旭西）▽２部 ①清水菜那・橋向陽莉（旭南）②大屋・和島（旭商）③尾崎・伊関（旭商）③沢田・諏訪部（留萌）◇シングルス▽１部 ①三上優那（旭実）②山本（旭商）③大坂（旭商）④井上（旭商）⑤杉野（旭実）⑥松浦（旭実）⑦吉田（旭実）⑧横田（旭実）▽２部 ①見角菜緒（旭北）②渡辺（旭西）③倉内（旭西）③塩田（旭西）