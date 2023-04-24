【男子】◇団体▽１回戦 東光３―０愛宕、東鷹栖３―０明星、北門３―０緑が丘、東陽３―０広陵、永山南３―０西神楽、東神楽３―０忠和、春光台３―０光陽▽２回戦 東明３―０東光、北門２―０東鷹栖、東陽２―０永山南、春光台２―０東神楽▽準決勝 東明２―０北門、春光台２―０東陽▽決勝 東明２―０春光台▽３位決定戦 北門２―１東陽

◇個人▽シングルス ①河野颯汰（東明）②堀（東明）③阿部（春光台）④川田（春光台）▽ダブルス ①奥村啓太・東海林亮汰（北門）②堀・河野（東明）③吉田一・西岡（東明）④時田・吉田澄（東明）

【女子】◇団体▽１回戦 春光台３―０旭教大付属、広陵３―０明星、東神楽２―１北門、東光３―０永山南、忠和３―０光陽▽２回戦 東明３―０春光台、東神楽２―０広陵、東鷹栖３―０東光、愛宕３―０忠和▽準決勝 東明２―１東神楽、東鷹栖２―０愛宕▽決勝 東鷹栖２―１東明▽３位決定戦 愛宕２―０東神楽

◇個人▽シングルス ①豊嶋彩衣心（東鷹栖）②原田（東明）③池沢（愛宕）④阿部（東神楽）▽ダブルス ①豊嶋彩衣心・伊藤澪来（東鷹栖）②原田・柿崎（東明）③谷口桜・神野（春光台）④岩瀬・水谷（春光台）