　…形…
　【男女混合】◇幼児　①坂下瑠茜（武禅塾）◇団体▽小学生低学年　①魁星舘②武禅塾▽同中学年　①志武館②魁星舘③ワールド神楽▽同高学年　①魁星舘Ｂ②魁星舘Ａ③武禅塾◇中学生　①武禅塾Ｂ②ワールドひじり野③武禅塾Ａ
　【男子】◇小学生▽低学年　①陶山陽向（武禅塾）②西池（志武館）③上田（魁星舘）▽中学年　①中田圭飛（志武館）②今村（魁星舘）③高松（魁星舘）▽高学年　①安斉悠真（魁星舘）②横沢（旭養心館）③今村（魁星舘）◇中学生　①三村駿太（ワールド）②姜（国際武術）③渡辺（武禅塾）◇高校・大学生　①中川創（旭養心館）②中川尋（旭養心館）③トウグスバタル（幸武舘）
　【女子】◇小学生▽２・３年　①池内杏南（志武館）②鎌倉（ワールド）③速水（涛孝会）▽４・５年　①塚本彩莉（魁星舘）②佐藤根（魁星舘）③宮崎（志武館）◇中学生・高校　①志賀心咲（空手之道）②志賀柚（空手之道）③相本（武禅塾）◇高校・一般　①矢内孝子（涛孝会）②山田（幸武舘）③和島（旭養心館）
　…組手…
　【男女混合】◇幼児　①坂下瑠茜（武禅塾）◇団体▽小学生　①ワールド②涛孝会③養心館Ｂ▽中学生　①ワールドひじり野②武禅塾③ワールド東光
　【男子】◇小学生▽低学年　①西池昴（志武館）②上田（魁星舘）③陶山（武禅塾）③佐藤根（魁星舘）▽中学年　①今村琉楓（魁星舘）②橋本（国際武術）③竹腰（国際武術）③桜井（旭養心館）▽高学年　①横沢弦（旭養心館）②菅野（ワールド）③新川（魁星舘）③室岩（ワールド）◇中学生　①谷岡哉季（ワールド）②本保（ワールド）③今野（ワールド）③三村（ワールド）◇高校　①中川尋（旭養心館）②トウグスバタル（幸武舘）◇一般　①松山雄亮（千歳）②山上（千歳）◇ミドル　①古井健太郎（幸武舘）②本保（旭川）
　【女子】◇小学生▽２・３年　①池内杏南（志武館）②鎌倉（ワールド）③速水（涛孝会）▽４・５年　①橋本陽花（国際武術）②福岡（ワールド）③宮崎（志武館）③塚本（魁星舘）◇中学生・高校　①志賀心咲（空手之道）②志賀柚（空手之道）③相本（武禅塾）