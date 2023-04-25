…形…

【男女混合】◇幼児 ①坂下瑠茜（武禅塾）◇団体▽小学生低学年 ①魁星舘②武禅塾▽同中学年 ①志武館②魁星舘③ワールド神楽▽同高学年 ①魁星舘Ｂ②魁星舘Ａ③武禅塾◇中学生 ①武禅塾Ｂ②ワールドひじり野③武禅塾Ａ

【男子】◇小学生▽低学年 ①陶山陽向（武禅塾）②西池（志武館）③上田（魁星舘）▽中学年 ①中田圭飛（志武館）②今村（魁星舘）③高松（魁星舘）▽高学年 ①安斉悠真（魁星舘）②横沢（旭養心館）③今村（魁星舘）◇中学生 ①三村駿太（ワールド）②姜（国際武術）③渡辺（武禅塾）◇高校・大学生 ①中川創（旭養心館）②中川尋（旭養心館）③トウグスバタル（幸武舘）

【女子】◇小学生▽２・３年 ①池内杏南（志武館）②鎌倉（ワールド）③速水（涛孝会）▽４・５年 ①塚本彩莉（魁星舘）②佐藤根（魁星舘）③宮崎（志武館）◇中学生・高校 ①志賀心咲（空手之道）②志賀柚（空手之道）③相本（武禅塾）◇高校・一般 ①矢内孝子（涛孝会）②山田（幸武舘）③和島（旭養心館）

…組手…

【男女混合】◇幼児 ①坂下瑠茜（武禅塾）◇団体▽小学生 ①ワールド②涛孝会③養心館Ｂ▽中学生 ①ワールドひじり野②武禅塾③ワールド東光

【男子】◇小学生▽低学年 ①西池昴（志武館）②上田（魁星舘）③陶山（武禅塾）③佐藤根（魁星舘）▽中学年 ①今村琉楓（魁星舘）②橋本（国際武術）③竹腰（国際武術）③桜井（旭養心館）▽高学年 ①横沢弦（旭養心館）②菅野（ワールド）③新川（魁星舘）③室岩（ワールド）◇中学生 ①谷岡哉季（ワールド）②本保（ワールド）③今野（ワールド）③三村（ワールド）◇高校 ①中川尋（旭養心館）②トウグスバタル（幸武舘）◇一般 ①松山雄亮（千歳）②山上（千歳）◇ミドル ①古井健太郎（幸武舘）②本保（旭川）

【女子】◇小学生▽２・３年 ①池内杏南（志武館）②鎌倉（ワールド）③速水（涛孝会）▽４・５年 ①橋本陽花（国際武術）②福岡（ワールド）③宮崎（志武館）③塚本（魁星舘）◇中学生・高校 ①志賀心咲（空手之道）②志賀柚（空手之道）③相本（武禅塾）