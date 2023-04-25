【男子】▽初段 大塚泰河（旭商）、村上颯汰（旭龍谷）、中村大樹（大町）、久須美歩那（剣和大雪）▽２段 福田光哉（旭龍谷）、旗手快斗（旭龍谷）、高橋史明（旭志峯）、菊地和志（旭志峯）、谷口智信（旭永嶺）▽３段 佐々木桧士（旭北）、見延煌太（旭志峯）、幸田伊織（誠心館）、松本晃明（旭龍谷）、三井滉太（旭永嶺）
【女子】▽初段 沼田優那（旭志峯）、藤田晶帆（旭医大）▽２段 高橋愛唯（旭志峯）、沖村舞風（旭商）、作田怜良（旭永嶺）、梶沼綾乃（旭志峯）、高橋優理子（旭東）▽３段 小菅生莉子（旭北）、堀川結衣（旭志峯）、柴田叶子（旭北）、山崎颯花（旭北）、工藤菜月（旭志峯）
◆剣道 北海道段別選手権大会旭川予選会（２３日・東光公園武道館）＝北海道大会出場選手
2023/04/25
【男子】▽初段 大塚泰河（旭商）、村上颯汰（旭龍谷）、中村大樹（大町）、久須美歩那（剣和大雪）▽２段 福田光哉（旭龍谷）、旗手快斗（旭龍谷）、高橋史明（旭志峯）、菊地和志（旭志峯）、谷口智信（旭永嶺）▽３段 佐々木桧士（旭北）、見延煌太（旭志峯）、幸田伊織（誠心館）、松本晃明（旭龍谷）、三井滉太（旭永嶺）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆バレーボール 第４２回バレー祭旭川地区小学生大会（２２日・東川小体育館）
- ◆バレーボール バレー祭中学校大会（２２、２３日・永山中体育館ほか）
- ◆バレーボール 第１９回旭川支部高校春季大会（２２、２３日・旭明成高体育館ほか）
- ◆ミニバスケットボール 旭川地区大雪バスケットボールクラブ杯争奪第２０回春季大会（２２、２３日・当麻スポーツセンターほか）
- ◆バスケットボール 旭川地区Ｕ１５大会アドバンスドステージ春季大会（２２日・光陽中体育館ほか）
- ◆バスケットボール 第１３回旭川カップ車いす全道大会（２２、２３日、旭川市障害者福祉センターおぴった）
- ◆空手道 日本松涛館空手道連盟第２０回北北海道大会（１６日・愛別町海洋センター）
- ◆剣道 北海道段別選手権大会旭川予選会（２３日・東光公園武道館）＝北海道大会出場選手