【男子】▽初段 大塚泰河（旭商）、村上颯汰（旭龍谷）、中村大樹（大町）、久須美歩那（剣和大雪）▽２段 福田光哉（旭龍谷）、旗手快斗（旭龍谷）、高橋史明（旭志峯）、菊地和志（旭志峯）、谷口智信（旭永嶺）▽３段 佐々木桧士（旭北）、見延煌太（旭志峯）、幸田伊織（誠心館）、松本晃明（旭龍谷）、三井滉太（旭永嶺）

【女子】▽初段 沼田優那（旭志峯）、藤田晶帆（旭医大）▽２段 高橋愛唯（旭志峯）、沖村舞風（旭商）、作田怜良（旭永嶺）、梶沼綾乃（旭志峯）、高橋優理子（旭東）▽３段 小菅生莉子（旭北）、堀川結衣（旭志峯）、柴田叶子（旭北）、山崎颯花（旭北）、工藤菜月（旭志峯）