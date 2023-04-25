【男子】▽１回戦 北門９６―９東光、東明６２―３２上富良野、美瑛６４―４６永山南、富良野西７６―３１光陽、鷹栖６４―４９永山、富良野東４５―３５北星、東陽７６―５７明星、広陵６５―１６神楽

【女子】▽１回戦 当麻・比布中央６５―２５東川・中富良野、六合５０―３９永山、東明４５―３１啓北、緑が丘７７―２６神楽、広陵５６―４０中央、愛宕５２―３６鷹栖