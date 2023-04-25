【男子】▽１回戦 上富良野６０―１９永山、美瑛２０―０中富良野、陵雲８３―２０永山南、愛宕東６７―３３富良野、忠和３２―２３旭川第三、近文５９―２１西御料地、当麻６５―１６緑が丘、愛宕４２―２９神居東

【女子】▽１回戦 永山５１―２３神居東、当麻３２―２１千代田、上富良野４５―３０東神楽、愛宕５０―１６中富良野▽２回戦 永山４０―２４旭川ドルフィン、向陵３４―３０富良野、近文４４―６緑が丘、当麻６５―２３陵雲、上富良野５９―３０東栄、西御料地４６―１７美瑛、東川４１―１６愛宕東、愛宕４２―４０忠和