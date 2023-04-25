【男子】▽決勝 永小２―０神楽岡
【女子】▽１回戦 永南２―０東光、東神楽２―０神楽岡▽２回戦 緑新２―１永南、永山西２―０末広北、旭川２―１永小、東神楽２―１神居▽準決勝 緑新２―０永山西、旭川２―０東神楽▽決勝 緑新２―０旭川
【男女混合】①ひがしかわ
◆バレーボール 第４２回バレー祭旭川地区小学生大会（２２日・東川小体育館）
2023/04/25
【男子】▽決勝 永小２―０神楽岡
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