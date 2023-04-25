　【男子】▽決勝　永小２―０神楽岡
　【女子】▽１回戦　永南２―０東光、東神楽２―０神楽岡▽２回戦　緑新２―１永南、永山西２―０末広北、旭川２―１永小、東神楽２―１神居▽準決勝　緑新２―０永山西、旭川２―０東神楽▽決勝　緑新２―０旭川
　【男女混合】①ひがしかわ