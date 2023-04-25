【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 六合２―１北門▽準決勝 神楽２―１六合、永山２―０富良野西▽決勝 神楽２―０永山
【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 永山南２―０愛別・上川、神楽２―０六合、広陵２―０愛宕、永山２―０東明、緑が丘２―０鷹栖、神居２―０忠和、明星２―１旭教大付属、旭川２―０東川▽２回戦 永山南２―０神楽、永山２―０広陵、神居２―０緑が丘、旭川２―０明星▽準決勝 永山南２―０永山、旭川２―０神居▽決勝 旭川２―０永山南
◆バレーボール バレー祭中学校大会（２２、２３日・永山中体育館ほか）
2023/04/25
【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 六合２―１北門▽準決勝 神楽２―１六合、永山２―０富良野西▽決勝 神楽２―０永山
スポーツの記録 最新の記事
- ◆バレーボール 第４２回バレー祭旭川地区小学生大会（２２日・東川小体育館）
- ◆バレーボール バレー祭中学校大会（２２、２３日・永山中体育館ほか）
- ◆バレーボール 第１９回旭川支部高校春季大会（２２、２３日・旭明成高体育館ほか）
- ◆ミニバスケットボール 旭川地区大雪バスケットボールクラブ杯争奪第２０回春季大会（２２、２３日・当麻スポーツセンターほか）
- ◆バスケットボール 旭川地区Ｕ１５大会アドバンスドステージ春季大会（２２日・光陽中体育館ほか）
- ◆バスケットボール 第１３回旭川カップ車いす全道大会（２２、２３日、旭川市障害者福祉センターおぴった）
- ◆空手道 日本松涛館空手道連盟第２０回北北海道大会（１６日・愛別町海洋センター）
- ◆剣道 北海道段別選手権大会旭川予選会（２３日・東光公園武道館）＝北海道大会出場選手