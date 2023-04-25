　【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦　六合２―１北門▽準決勝　神楽２―１六合、永山２―０富良野西▽決勝　神楽２―０永山
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　永山南２―０愛別・上川、神楽２―０六合、広陵２―０愛宕、永山２―０東明、緑が丘２―０鷹栖、神居２―０忠和、明星２―１旭教大付属、旭川２―０東川▽２回戦　永山南２―０神楽、永山２―０広陵、神居２―０緑が丘、旭川２―０明星▽準決勝　永山南２―０永山、旭川２―０神居▽決勝　旭川２―０永山南