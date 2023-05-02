　【男子】▽１回戦　旭龍谷１０６―３９旭西、旭南９３―６１留萌、旭農８０―５２旭高専、旭志峯７７―５８旭東、旭北７６―４７富良野、羽幌６０―５１旭藤星、旭実８３―７１旭明成、旭工９１―５４旭永嶺▽２回戦　旭龍谷１０６―３８旭南、旭志峯１４１―３６旭農、旭北１００―４０羽幌、旭工１０５―５０旭実▽準決勝　旭龍谷８２―５５旭志峯、旭工１１８―５１旭北▽決勝　旭工９９―６２旭龍谷▽３位決定戦　旭北７０―６８旭志峯▽最優秀選手　笠谷穣大朗（旭工）
　【女子】▽１回戦　旭商６０―４２旭永嶺、旭実６５―５２旭西、旭南８９―２５留萌、羽幌６７―４７富良野、旭東５８―４４旭北▽２回戦　旭明成８７―６３旭商、旭南６４―６０旭実、旭龍谷８０―４７羽幌、旭藤星９２―３９旭東▽準決勝　旭明成８９―５３旭南、旭藤星９０―６７旭龍谷▽決勝　旭明成６５―６１旭藤星▽３位決定戦　旭龍谷７３―６８旭南▽最優秀選手　佐々木茜音（旭明成）