【男子】▽２回戦 神居東８９―２９北門、東明７７―５３中央、美瑛７８―５０中富良野、忠和６７―２９富良野西、緑が丘７６―２６鷹栖、東神楽５８―４３富良野東、当麻６９―４３東陽、愛宕９１―３２広陵▽３回戦 神居東４８―４７東明、忠和６４―４１美瑛、緑が丘１４９―１４東神楽、愛宕１０３―３０当麻▽準決勝 神居東７２―３７忠和、愛宕５３―４６緑が丘▽決勝 愛宕５５―５４神居東▽最優秀選手 北村奏心（愛宕）

【女子】▽２回戦 神居東６４―２５当麻・比布中央、東光３９―３０六合、北門６９―３８東陽、上富良野５８―３４東明、東神楽６３―１５緑が丘、富良野西・富良野東７１―３７北星、広陵５５―４０美瑛、忠和７５―３２愛宕▽３回戦 神居東６４―１８東光、上富良野９１―３０北門、東神楽２０―０富良野西・富良野東、忠和８８―３３広陵▽準決勝 神居東７５―４２上富良野、忠和７２―３１東神楽▽決勝 忠和６７―４３神居東▽最優秀選手 今田美玖（忠和）