【男子】◇団体▽準決勝 旭実Ａ３―０旭実Ｂ、旭北Ａ３―０旭西▽決勝 旭実Ａ３―１旭北Ａ◇ダブルス ①徳島戊竜・青山迅（旭北）②山田・木田（旭実）③望月・神尾（旭実）③関川・大西（旭工）◇シングルス ①山田蓮（旭実）②木田（旭実）③徳島（旭北）③青山（旭北）
【女子】◇団体▽準決勝 旭北Ａ３―１旭北Ｂ、旭永嶺３―０旭南Ｂ▽決勝 旭北Ａ３―２旭永嶺◇ダブルス ①谷島悠・清杉笑花（旭北）②新沼・三鍋（旭永嶺）③宇高・畠（旭北）③若山・長谷川（旭永嶺）◇シングルス ①寺田らら（旭実）②清杉（旭北）③三鍋（旭永嶺）③谷島（旭北）
◆卓球 全旭川高校選手権大会兼第４６回ニッタク杯争奪大会（４月２９、３０日・鷹栖町総合体育館）
2023/05/02
【男子】◇団体▽準決勝 旭実Ａ３―０旭実Ｂ、旭北Ａ３―０旭西▽決勝 旭実Ａ３―１旭北Ａ◇ダブルス ①徳島戊竜・青山迅（旭北）②山田・木田（旭実）③望月・神尾（旭実）③関川・大西（旭工）◇シングルス ①山田蓮（旭実）②木田（旭実）③徳島（旭北）③青山（旭北）
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