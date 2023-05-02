　【男子】◇団体▽準決勝　旭実Ａ３―０旭実Ｂ、旭北Ａ３―０旭西▽決勝　旭実Ａ３―１旭北Ａ◇ダブルス　①徳島戊竜・青山迅（旭北）②山田・木田（旭実）③望月・神尾（旭実）③関川・大西（旭工）◇シングルス　①山田蓮（旭実）②木田（旭実）③徳島（旭北）③青山（旭北）
　【女子】◇団体▽準決勝　旭北Ａ３―１旭北Ｂ、旭永嶺３―０旭南Ｂ▽決勝　旭北Ａ３―２旭永嶺◇ダブルス　①谷島悠・清杉笑花（旭北）②新沼・三鍋（旭永嶺）③宇高・畠（旭北）③若山・長谷川（旭永嶺）◇シングルス　①寺田らら（旭実）②清杉（旭北）③三鍋（旭永嶺）③谷島（旭北）