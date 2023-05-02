…体操…

【男子】◇小学生▽Ｄ―２クラス ①大田瑛陽（旭川ＴＡＧ）②東（旭川ＴＡＧ）③米谷（あさひかわ）④池田（あさひかわ）⑤中川（旭川ＴＡＧ）⑥佐藤（東光ジュニア）▽Ｄ―１クラス ①東崚太（旭川ＴＡＧ）②佐々木（旭川ＴＡＧ）▽４種目規定の部 ①樋郡仁（あさひかわ）◇中学生▽１部 ①松谷晄希（旭川ＴＡＧ）▽２部 ①半澤環汰（あさひかわ）②齊藤（あさひかわ）③佐藤（あさひかわ）◇高校▽１部 ①泉翔（旭商）

【女子】◇小学生▽Ｄ―２クラス①森川桃姫（旭川ＴＡＧ）②千葉（あさひかわ）③藤村（旭川ＴＡＧ）④嶋倉（あさひかわ）⑤早川（あさひかわ）⑥伊藤（旭川ＴＡＧ）▽Ｄ―１クラス ①佐藤恋禾（あさひかわ）②金澤（あさひかわ）▽４種目規定の部 ①安澤羽琉（あさひかわ）②瀬波（旭川ＴＡＧ）◇中学生▽１部 ①三宅花奈（あさひかわ）②渡辺（旭川ＴＡＧ）▽２部 ①髙橋雪乃（旭川ＴＡＧ）②中川（あさひかわ）◇高校▽１部 ①植田小晴（旭商）

…新体操（女子のみ）…

◇団体週１コースの部 ①旭川ジュニアＡ②旭川ジュニアＢ③永山◇小学生▽１種目徒手 ①髙田うえら（永山）②鴻上（永山）③中村 （永山）④佐々木（永山）⑤平田（旭川ジュニア）⑥広岡（永山）▽１種目１部 ①橋ひまり（永山）▽同２部 ①辻晴子（永山）②松本（永山）③岡本（永山）④畠尾（永山）⑤木下（永山）⑥藤本（旭川ジュニア）◇小・中学生▽２種目の部 ①嶋田奏（旭川ジュニア）②熊崎（旭川ジュニア）③橋（永山）④髙嶋（永山）⑤森（旭川ジュニア）⑥宮地（旭川ジュニア）◇中学生▽１種目の部 ①野中咲澄（永山）②大石（旭川ジュニア）◇高校▽１部 ①熊崎桃音（旭川ジュニア）▽２部 ①内田楓（旭商）②岡田（旭商）③栗原（旭商）