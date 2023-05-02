…体操…
【男子】◇小学生▽Ｄ―２クラス ①大田瑛陽（旭川ＴＡＧ）②東（旭川ＴＡＧ）③米谷（あさひかわ）④池田（あさひかわ）⑤中川（旭川ＴＡＧ）⑥佐藤（東光ジュニア）▽Ｄ―１クラス ①東崚太（旭川ＴＡＧ）②佐々木（旭川ＴＡＧ）▽４種目規定の部 ①樋郡仁（あさひかわ）◇中学生▽１部 ①松谷晄希（旭川ＴＡＧ）▽２部 ①半澤環汰（あさひかわ）②齊藤（あさひかわ）③佐藤（あさひかわ）◇高校▽１部 ①泉翔（旭商）
【女子】◇小学生▽Ｄ―２クラス①森川桃姫（旭川ＴＡＧ）②千葉（あさひかわ）③藤村（旭川ＴＡＧ）④嶋倉（あさひかわ）⑤早川（あさひかわ）⑥伊藤（旭川ＴＡＧ）▽Ｄ―１クラス ①佐藤恋禾（あさひかわ）②金澤（あさひかわ）▽４種目規定の部 ①安澤羽琉（あさひかわ）②瀬波（旭川ＴＡＧ）◇中学生▽１部 ①三宅花奈（あさひかわ）②渡辺（旭川ＴＡＧ）▽２部 ①髙橋雪乃（旭川ＴＡＧ）②中川（あさひかわ）◇高校▽１部 ①植田小晴（旭商）
…新体操（女子のみ）…
◇団体週１コースの部 ①旭川ジュニアＡ②旭川ジュニアＢ③永山◇小学生▽１種目徒手 ①髙田うえら（永山）②鴻上（永山）③中村 （永山）④佐々木（永山）⑤平田（旭川ジュニア）⑥広岡（永山）▽１種目１部 ①橋ひまり（永山）▽同２部 ①辻晴子（永山）②松本（永山）③岡本（永山）④畠尾（永山）⑤木下（永山）⑥藤本（旭川ジュニア）◇小・中学生▽２種目の部 ①嶋田奏（旭川ジュニア）②熊崎（旭川ジュニア）③橋（永山）④髙嶋（永山）⑤森（旭川ジュニア）⑥宮地（旭川ジュニア）◇中学生▽１種目の部 ①野中咲澄（永山）②大石（旭川ジュニア）◇高校▽１部 ①熊崎桃音（旭川ジュニア）▽２部 ①内田楓（旭商）②岡田（旭商）③栗原（旭商）
◆体操・新体操 第５５回旭川市高校大会兼第３６回旭川市ジュニア選手権大会（４月２９日・リアルター夢りんご体育館）
2023/05/02
…体操…
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 高円宮賜杯第４３回全日本学童大会旭川支部予選（４月２９日・当麻グラウンドほか）
- ◆軟式野球 春季Ａ・Ｂ級選手権大会（４月２９、３０日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆野球 北海道学生野球春季１部リーグ（４月２２、２３日・とましんスタジアム）
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（４月９、１５、１６、２２、２３日・東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー 第１５回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３０回旭川大雪ライオンズ旗争奪ジュニアユース選手権（４月２２、２３日・東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１３回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（４月２２、２３日・花咲球技場ほか）
- ◆陸上競技 道北記録会第１戦兼北海道選手権道北予選（４月３０日・花咲陸上競技場）
- ◆テニス 春季シングルス大会（４月２９日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 旭川地区高校選手権大会（４月３０日・花咲コート）
- ◆バレーボール バレー祭一般９人制（４月３０日・比布体育館）
- ◆卓球 全旭川高校選手権大会兼第４６回ニッタク杯争奪大会（４月２９、３０日・鷹栖町総合体育館）
- ◆体操・新体操 第５５回旭川市高校大会兼第３６回旭川市ジュニア選手権大会（４月２９日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆ミニバスケットボール 旭川地区大雪バスケットボールクラブ杯争奪第２０回春季大会（４月２９、３０日・当麻スポーツセンターほか）
- ◆バスケットボール 旭川地区Ｕ１５大会アドバンスステージ春季大会（４月２３、２９、３０日・当麻中体育館ほか）
- ◆バスケットボール 旭川地区春季高校選手権大会（４月２３、２９、３０日・旭工高体育館）
- ◆バスケットボール 旭川地区春季選手権大会一般の部（４月２９、３０日・美瑛町スポーツセンター）
- ◆パークゴルフ 第２５回オープン杯（４月23日・神楽山パークゴルフコース）