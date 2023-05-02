　…体操…
　【男子】◇小学生▽Ｄ―２クラス　①大田瑛陽（旭川ＴＡＧ）②東（旭川ＴＡＧ）③米谷（あさひかわ）④池田（あさひかわ）⑤中川（旭川ＴＡＧ）⑥佐藤（東光ジュニア）▽Ｄ―１クラス　①東崚太（旭川ＴＡＧ）②佐々木（旭川ＴＡＧ）▽４種目規定の部　①樋郡仁（あさひかわ）◇中学生▽１部　①松谷晄希（旭川ＴＡＧ）▽２部　①半澤環汰（あさひかわ）②齊藤（あさひかわ）③佐藤（あさひかわ）◇高校▽１部　①泉翔（旭商）
　【女子】◇小学生▽Ｄ―２クラス①森川桃姫（旭川ＴＡＧ）②千葉（あさひかわ）③藤村（旭川ＴＡＧ）④嶋倉（あさひかわ）⑤早川（あさひかわ）⑥伊藤（旭川ＴＡＧ）▽Ｄ―１クラス　①佐藤恋禾（あさひかわ）②金澤（あさひかわ）▽４種目規定の部　①安澤羽琉（あさひかわ）②瀬波（旭川ＴＡＧ）◇中学生▽１部　①三宅花奈（あさひかわ）②渡辺（旭川ＴＡＧ）▽２部　①髙橋雪乃（旭川ＴＡＧ）②中川（あさひかわ）◇高校▽１部　①植田小晴（旭商）
　…新体操（女子のみ）…
　◇団体週１コースの部　①旭川ジュニアＡ②旭川ジュニアＢ③永山◇小学生▽１種目徒手　①髙田うえら（永山）②鴻上（永山）③中村 （永山）④佐々木（永山）⑤平田（旭川ジュニア）⑥広岡（永山）▽１種目１部　①橋ひまり（永山）▽同２部　①辻晴子（永山）②松本（永山）③岡本（永山）④畠尾（永山）⑤木下（永山）⑥藤本（旭川ジュニア）◇小・中学生▽２種目の部　①嶋田奏（旭川ジュニア）②熊崎（旭川ジュニア）③橋（永山）④髙嶋（永山）⑤森（旭川ジュニア）⑥宮地（旭川ジュニア）◇中学生▽１種目の部　①野中咲澄（永山）②大石（旭川ジュニア）◇高校▽１部　①熊崎桃音（旭川ジュニア）▽２部　①内田楓（旭商）②岡田（旭商）③栗原（旭商）