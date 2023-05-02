【男子】▽Ａ級 ①高木柊弥（宮の森）②夏井坂（旭川テニス協会）③関沢（あんこぼーる）③竹内（スウィング！スウィング！）▽Ｂ級 ①日比泰明（スウィング！スウィング！）②湯浅（宮の森）③岩田（宮の森ジュニア）③望月（宮の森）▽４５歳以上 ①下崎進（テニス・ラボ）②佐伯（ジョイ）③渥美（テニス・ラボ）▽６０歳以上 ①福本幸夫（テニス・ラボ）②若林（末広ＴＣ）③佐々木（ジョイ）④定永（花咲テニス会）

【女子】▽一般 ①上村素敵（宮の森）②酒井（ジョイ）③森（エルバッハ）③小原（スギムラ）▽４５歳以上 ①今田美保（モカ）②徳丸（宮の森）③酒向（エルバッハ）▽６０歳以上 ①森川美幸（風のガーデン）②青山（モカ）③瀧野（旭川テニス協会）④近藤（旭川テニス協会）