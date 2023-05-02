【男子】◇小学生▽１００㍍ ①新田遥輝（旭川ＴＲＣ）②平井（旭川ＡＣ）③中山（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①長濱陸（旭川ＡＣ）②小針（リュウコクＡＣ）③吉田（なよろＪＡＣ） ▽１５００㍍ ①小野寺兼大（旭川ＴＲＣ）②磯谷（旭川ＡＣ）③吉原（旭川ＴＲＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ②神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①坂脇優護（愛宕ＡＣ）②北島（神居東陸上少年団）③中園（旭川ＡＣ）◇中学生▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（東神楽）②大門（東鷹栖）③桜田（上富良野）▽砲丸投げ ①大垣尊良（厚真スローイングチーム）②赤崎（厚真スローイングチーム）③川村（厚真スローイングチーム）▽円盤投げ ①大垣尊良（厚真スローイングチーム）②赤崎（厚真スローイングチーム）③川村（厚真スローイングチーム）◇高校・一般▽１００㍍ ①安藤辿（旭龍谷）②岡平（富良野緑峰）③中瀬（旭志峯）▽２００㍍ ①岡平直也（富良野緑峰）②東海林（滝川西）③高士（旭志峯）▽４００㍍ ①太田眞輝（旭志峯）②小野田（旭工）③鴈田（旭志峯）▽８００㍍ ①武田和寿（旭実）②鴈田（旭志峯）③西野（旭西）▽１５００㍍ ①遠藤優太（旭北）②武田（旭実）③近藤（士別翔雲）▽３０００㍍ ①松本研太朗（釜玉ＲＣ）②後藤（旭工）③阿部（作ＡＣ北海道）▽５０００㍍ ①阿部雅行（作ＡＣ北海道）②渡谷（滝川西）③佐藤（旭北）▽１１０㍍障害 ①大河魁人（剣淵高）②横塚（旭東）③熊野（旭工）▽４００㍍障害 ①三浦学（ＡＬＬ）②山田（滝川西）③池田（東海大札幌）▽走り高跳び ①河原朋夢（富良野高）②石川（旭教大）③井上（旭志峯）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②菅原（広陵中）▽走り幅跳び ①中瀬遥（旭志峯）②林（滝川西）③岡崎（旭志峯）▽三段跳び ①大森悠斗（旭志峯）②林（滝川西）③佐藤（旭志峯）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①渡辺紗斗（旭志峯）②兼本（厚真スローイングチーム）③林（旭志峯）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）▽円盤投げ ①久米漣斗（厚真スローイングチーム）②兼本（厚真スローイングチーム）③遠藤（羽幌高）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）②石川（滝川西）③伊東（留萌高）▽やり投げ ①岩本創真（旭商）②井上（旭東）③原田（富良野高）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②石田（愛宕ＡＣ）③金井（リュウコクＡＣ）▽８００㍍ ①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②斉藤（旭川ＴＲＣ）③越野（神居東陸上少年団）▽４００㍍リレー ①愛宕ＡＣ②神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①石田迦子（愛宕ＡＣ）②相嶋（ｖｅｉｔｕ石狩陸上クラブ） ③佐藤（トンデンＲＣ）▽砲丸投げ ①渡部夏音（愛宕ＡＣ）③山中（愛宕ＡＣ）◇中学生▽１００㍍障害 ①三好叶夢（永山）②濱島（厚真スローイングチーム）③玉木（緑が丘）▽砲丸投げ ①松本望生（深川陸上クラブ）②中島（厚真スローイングチーム）③小川（緑が丘）◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）②菊地（旭志峯）③田野（旭志峯）▽２００㍍ ①丸山彩華（旭志峯）②田野（旭志峯）③山本（旭志峯）▽４００㍍ ①池田朱桜（北翔大）②菊地（旭志峯）③和泉（旭志峯）▽８００㍍ ①石川蛍莉（東神楽中）②中山（旭北）③菊地（士別南中）▽１５００㍍ ①中村桃愛（深川陸上クラブ）②岩戸（旭北）③中山（旭北）▽３０００㍍ ①岩戸結華（旭北）②谷口（旭実）▽１００㍍障害 ①菅更紗（旭南）②高橋（旭商）③原田（旭東）▽４００㍍障害 ①和泉蓮那（旭志峯）②二階堂（旭志峯）③長谷川（旭実）▽４００㍍リレー ①旭志峯Ａ②旭志峯Ｂ③旭龍谷▽走り高跳び ①畠山紅杏（旭志峯）②中西（旭教大）③太田（永山中）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）②旭（道北陸協）②森下（広陵中）▽走り幅跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②入山（旭龍谷）③塚越（士別南中）▽三段跳び ①石川綴（旭志峯）②畠山（旭志峯）③遠藤（名寄高）▽砲丸投げ ①野村采加（旭志峯）②落合（旭志峯）③大田（旭農）▽円盤投げ ①中島愛梨（厚真スローイングチーム）②中島（厚真スローイングチーム）③佐藤（旭南）▽ハンマー投げ ①中島愛梨（厚真スローイングチーム）▽やり投げ ①中西麻美（旭教大）②齋藤（富良野高）③藤田（旭西）

【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー ①旭川ＴＲＣ