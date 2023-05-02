　上富良野７―０緑が丘２ｎｄ、ビアンコネロＦＣ Ｒｕｇ５―０たかとんび、中央１２―０中富良野、名寄ＳＣ５―０神楽、ビアンコネロＦＣ８―０羽幌、明星１―１アインス２ｎｄ、北門６―０六合、神居東・忠和５―３東明、東光・東陽２―１東川、留萌３―１永山、富良野３―０旭教大付属