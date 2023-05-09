　【男女混合】◇トリムの部▽ゴールドクラス　①Ｎ・Ｓ・Ｃ（札幌）②旭川黄連雀Ａ（旭川）▽ブロンズＡクラス　①ＮＢクラブ（釧路）②ＮＢクラブＢ（釧路）③ゼロスＡ（札幌）③クール（富良野）▽同Ｂクラス　①ルナステラ（札幌）▽ヤングクラス　①たんぽぽＺ（札幌）②千歳連合（千歳）③千歳フルフィル（千歳）③ＧＲＲ―Ａ（旭川）