　上富良野４―１永山、永山南７―０春光台、神楽１―０明星、東明７―０六合、旭教大付属２―１名寄ＳＣ、中央３―０増毛、アインス２ｎｄ１―０アンコネロＦＣ Ｒｕｇ、
ビアンコネロＦＣ３―０留萌、羽幌３―２緑が丘２ｎｄ