　◇１部▽４節　旭実ＦＣ５―２旭明成、旭志峯２―０旭南、旭北３―３旭実Ｃ、旭龍谷５―２稚内大谷◇２部▽４節　旭東６―２留萌、旭永嶺８―２旭工、旭志峯Ｂ１―１旭実ＦＣ―Ｂ、旭商４―１旭明成Ｂ◇３部▽４節　旭実Ｄ４―０旭南Ｂ、旭西４―０旭龍谷Ｂ、旭東Ｂ３―０富良野、枝幸・名寄１―１旭農▽５節　旭実Ｄ６―０富良野、旭龍谷Ｂ５―０枝幸・名寄、旭東Ｂ０―０稚内、旭南Ｂ５―２旭農