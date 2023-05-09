【男子】▽Ａ級 ①大谷洋人・武田芳昌（宮の森・日本製紙）②東・稲尾（日本製紙・ジョイ）③篠川・日比（スウィング！・スウィング！）③今井朝・今井陽（旭龍谷高）▽Ｂ級 ①小橋洋太・本田勇人（旭川テニス協会）②大石・丹野（あんこぼーる）③白戸・三浦（フェアイン・ワンピース）③大西・十河（スウィング！・スウィング！・あーる３０）▽４５歳以上 ①八木洋一郎・猪口暁臣（あーる３０）②媚山・千葉（マスターズ１３・テニス・ラボ）③下崎・氏家（テニス・ラボ・あーる３０）④鈴木・代永（スウィング！・スウィング！）

【女子】▽一般 ①寺林詩織・坪崎来実（ゼブラ）②上村・高沢（宮の森・日本製紙）③菅原・細野（ゼブラ）③高島・西田（宮の森）▽４５歳以上 ①加藤綾・長橋美喜（ＤＺＴＢＮ・ジョイ）②吉田・徳丸（ジョイ・宮の森）③池田・小野（スギムラ・モカ）③青山・伊藤（モカ・ゼブラ）