　【男子】▽１部　①ジョイ②あんこぼーるＫ③宮の森スポーツ倶楽部▽２部　①あーる３０道北支部②ボルケーノ③日本製紙Ａ▽３部　①あーる３０三軍②Ｄ・Ｚ・Ｔ・Ｂ・Ｎ―Ａ③あーる３０四軍▽４部　①旅路②宇治金時③フェアイン▽５部　①花咲テニス会Ａ②末広テニスクラブ③あーる３０あーる４０▽６部　①ウェルカム②あーる３０たかす本部③日本製紙Ｂ
　【女子】▽１部　①ゼブラレディース②ＡＭＵ　ＯＧ③ジョイ▽２部　①宮の森スポーツ倶楽部②政球会③モカ▽３部　①マトリョーシカ②クローバー③ダッフィー▽４部　①Ｗ②スギムラＪ③Ｍｏｎｓｔａｒｇｅ