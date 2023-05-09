▽１回戦 三小２―０共栄、旭稜５―２大有・神居合同、新富１２―２愛別、当麻・緑が丘合同１０―０啓明、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同９―２西御料地、愛宕東８―４千代田・永山南合同、神楽１１―１美瑛、永山西 不戦勝 東川大雪、末広・近文合同１１―６東聖、豊岡・東旭川合同８―０比布・上川大雪合同▽２回戦 三小７―５春光、、新富１４―５旭稜、当麻・緑が丘合同８―１春光台、東五条５―３陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、愛宕東６―２東光、神楽４―０忠和、永山西７―６末広・近文合同、豊岡・東旭川合同４―３末広北・近一合同▽３回戦 新富１１―０三小、当麻・緑が丘合同８―４東五条、神楽６―３愛宕東、豊岡・東旭川合同１１―８永山西▽準決勝 新富１０―９当麻・緑が丘合同、豊岡・東旭川合同９―８神楽▽決勝 新富８―７豊岡・東旭川合同