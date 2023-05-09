【男子】◇小学生▽１００㍍ ①曽我奏斗（美幌ＲＣ）②中山（旭川ＡＣ）③新田（旭川ＴＲＣ）▽８００㍍ ①曽根楓太（美幌ＲＣ）②佐藤（美幌ＲＣ）③大内（美幌ＲＣ）▽１５００㍍ ①小野寺兼大（旭川ＴＲＣ）②磯谷（旭川ＡＣ）③反怖（美幌ＲＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ②神居東陸上少年団Ａ▽走り幅跳び ①中園未那斗（旭川ＡＣ）②平井（旭川ＡＣ）③坂脇（愛宕ＡＣ）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（東神楽）②瀬尾（富良野東）③大門（東鷹栖）砲丸投げ ①加藤颯（上富良野）②平間（東鷹栖）③東谷（富良野東）

◇高校・一般▽１００㍍ ①安藤辿（旭龍谷）②岡平（富良野緑峰）③大友（旭北）▽２００㍍ ①小板橋優哉（中京大）②安藤（旭龍谷）③柳瀬（旭龍谷）▽４００㍍ ①太田真輝（旭志峯）②武田（旭実）③池田（東海大北海道）▽８００㍍ ①武田和寿（旭実）②鴈田（旭志峯）③平井（旭医大）▽１５００㍍ ①鴈田陽斗（旭志峯）②遠藤（旭北）③高橋（旭北）▽３０００㍍ ①井上陽介（オホーツクＡＣ）②白石（オホーツクＡＣ）③小畑（東神楽中）▽５０００㍍ ①遠藤優太（旭北）②後藤（旭工）③佐藤（旭北）▽１１０㍍障害 ①三浦学（ＡＬＬ）②佐藤（旭志峯）③阪本（旭南）▽４００㍍障害 ①三浦学（ＡＬＬ）②池田（東海大北海道）③平井（旭医大）▽３０００㍍障害 ①吉田礼（旭北）②佐藤（旭志峯）③遠藤（旭工）▽４００㍍リレー ①旭北②旭志峯Ｂ③旭東▽走り高跳び ①藤丸洸雅（道体アスリート）②豊崎（旭志峯）③渡辺（旭東）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②菅原（広陵中）③出合（広陵中）▽走り幅跳び ①藤田開成（旭北）②中瀬（旭志峯）③山岸（旭志峯）▽三段跳び ①佐藤泰隆（佐藤農場ＡＣ）②大森（旭志峯）③岡崎（旭志峯）▽砲丸投げ ①渡辺紗斗（旭志峯）②林（旭志峯）③木幡（旭志峯）▽円盤投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）②渡辺（旭志峯）③谷（旭農）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）②笹原（旭農）③伊東（留萌高）▽やり投げ ①岩本創真（旭商）②兼平（旭東）③井上（旭東）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②金井（リュウコクＡＣ）③池田（士別南）▽８００㍍ ①越野みな（神居東陸上少年団）②斉藤（旭川ＴＲＣ）③森谷（リュウコクＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①田中杏心（美幌ＲＣ）②長谷川（美幌ＲＣ）③佐藤（リュウコクＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①三好叶夢（永山）②木村（永山）③玉木（緑が丘）▽砲丸投げ ①小川結子（緑が丘）②丹羽（東鷹栖）③田中（永山）

◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）②菊地（旭志峯）③田野（旭志峯）▽２００㍍ ①丸山彩華（旭志峯）②猪股（神居東中）③鈴木（旭龍谷）▽４００㍍ ①池田朱桜（北翔大）②菊地（旭志峯）③田野（旭志峯）▽８００㍍ ①鳴海詩音（登別緑陽中）②小峯（旭龍谷）③河合（旭龍谷）▽１５００㍍ ①中野芽衣（旭龍谷）②山本（旭龍谷）③宇都宮（登別緑陽中）▽３０００㍍ ①岩戸結華（旭北）▽１００㍍障害 ①丸山彩華（旭志峯）②大景（旭志峯）③菅（旭南）▽４００㍍障害 ①池田朱桜（北翔大）②持丸（旭志峯）③二階堂（旭志峯）▽４００㍍リレー ①旭志峯Ａ②旭志峯Ｂ③旭龍谷▽走り高跳び ①畠山紅杏（旭志峯）②中西（旭教大）③太田（永山中）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）②森下（広陵中）③旭（道北陸協）▽走り幅跳び ①山田みいの（旭志峯）②入山（旭龍谷）③石川（旭志峯）▽三段跳び ①和泉蓮那（旭志峯）②丹羽（旭龍谷）③石川（旭志峯）▽砲丸投げ ①野村采加（旭志峯）②斎藤（富良野高）③大田（旭農）▽円盤投げ ①佐藤陽菜（旭南）②大田（旭農）③野村（旭志峯）▽ハンマー投げ ①沖沢さくら（旭志峯）▽やり投げ ①中西麻実（旭教大）②斎藤（富良野高）③藤田（旭西）

【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー ①旭川ＴＲＣ②旭川ＡＣ③神居東陸上少年団Ｂ