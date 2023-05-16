◇小学生▽低学年 ①比布Ａ②永山西剣道クラブ③春光道場Ａ③大町練武舘▽高学年 ①すずらん剣道スポーツ少年団②比布③永山西剣道クラブ③春光道場◇中学生 ①永山西剣道クラブＡ②剣風会Ａ③鷹栖③永山西剣道クラブＢ◇高校▽男子 ①旭永嶺Ａ②旭志峯Ａ③旭龍谷Ａ③旭北▽女子 ①旭志峯Ａ②旭北③旭商④旭東・旭永嶺

…赤胴少年練成大会旭川予選…

▽旭川代表選手 石川（春光）、南本（剣風会）、吉田（永山西）、遠藤（すずらん）、前山（剣風会）、畠山（春光）、寒河江（比布）、小野寺（すずらん）、牧野（春光）、上田（永山西）