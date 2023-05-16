【男子】◇中学生▽１００㍍ ①藤矢拓馬（神居東）１１秒１９＝大会新②熊谷（旭川ＡＣ）③榊（富良野東）▽３０００㍍ ①佐藤来紀（東神楽）②小畑（東神楽）③村上（緑が丘）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（東神楽）②瀬尾（富良野東）③田畑（富良野東）▽走り高跳び ①森下晄矢（ふらのジュニア陸上クラブ）②安田（旭川ＡＣ）③西尾（東鷹栖）▽走り幅跳び ①松本悠幹（緑が丘）②日比生（緑が丘）③高橋（富良野東）▽砲丸投げ ①加藤颯（上富良野）②東谷（富良野東）③平間（東鷹栖）

◇高校・一般▽１００㍍ ①岡平直也（富良野緑峰）②安藤（旭龍谷）③石田（旭志峯）▽２００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②高士（旭志峯）③山崎（札幌大）▽４００㍍ ①小板橋優哉（中京大）４８秒３８＝大会新②小野田（旭工）③池田（東海大北海道）▽８００㍍ ①武田和寿（旭実）②鴈田（旭志峯）③平井（旭医大）▽１５００㍍ ①小西耕生（滝川市役所）②武田（旭実）③遠藤（旭北）▽５０００㍍ ①小西耕生（滝川市役所）②阿部（作・ＡＣ北海道）③岡山（札幌大）▽１１０㍍障害 ①三浦学（ＡＬＬ）②佐藤（旭志峯）③阪本（旭南）▽４００㍍障害 ①三浦学（ＡＬＬ）②池田（東海大北海道）③大森（佐藤農場ＡＣ）▽３０００㍍障害 ①後藤凌成（旭工）②近藤（士別翔雲）③松家（旭西）▽４００㍍リレー ①旭志峯②旭北③旭龍谷▽１６００㍍リレー ①旭志峯②旭教大③旭北Ｂ▽走り高跳び ①河原朋夢（富良野高）②瀬戸（旭西）③渡辺（旭東）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②菅原（広陵中）▽走り幅跳び ①中瀬遥（旭志峯）②岡崎（旭志峯）③藤田（旭北）▽三段跳び ①丸嵩弘（旭大高クラブ）②大森（旭志峯）③佐藤（旭志峯）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①渡辺紗斗（旭志峯）②木幡（旭志峯）③林（旭志峯）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）②井上（旭高専）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①遠藤琥珀（羽幌高）②渡辺（旭志峯）③井上（旭東）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①小杉卓也（札幌大）②梶浦（旭医大）③荒井（札幌大）▽ハンマー投げ（６・０００㌔） ①遠藤琥珀（羽幌高）②今井（旭東）③伊東（留萌高）▽ハンマー投げ（７・２６０㌔） ①松井克鷹（札幌大）５２㍍０６＝大会新②橘（札幌大）▽やり投げ ①野田歩夢（札幌大）②土川（フジモトアキラスポーツ整骨院）③斎藤（士別翔雲）

【女子】◇中学生▽１００㍍ ①板谷夏生（緑が丘）②峯岸（神居東）③塚越（士別南）▽１５００㍍ ①石川蛍莉（東神楽）②長谷部（神居東）③朝倉（上富良野）▽１００㍍障害 ①峯岸美来（神居東）１４秒４６＝大会新②村上（神居東）③三好（永山）▽走り高跳び ①矢沢礼菜（緑が丘）②太田（永山）③渡辺（永山）▽走り幅跳び ①塚越美琶（士別南）５㍍１３＝大会新②茂利（上川）③細川（なよろＪＡＣ）▽砲丸投げ ①小川結子（緑が丘）②田中（永山）③丹羽（東鷹栖）

◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）１２秒１５＝大会新②菊地（旭志峯）③岸（旭龍谷）▽２００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）２５秒８２＝大会新②丸山（旭志峯）③猪股（神居東中）▽４００㍍ ①池田朱桜（北翔大）②菊地（旭志峯）③田野（旭志峯）▽８００㍍ ①河合琴葉（旭龍谷）②二色（旭龍谷）③高橋（旭龍谷）▽１５００㍍ ①河合琴葉（旭龍谷）②二色（旭龍谷）③高橋（旭龍谷）▽３０００㍍ ①岩戸結華（旭北）②田之岡（旭商）▽１００㍍障害 ①丸山彩華（旭志峯）②大景（旭志峯）③菅（旭南）▽４００㍍障害 ①池田朱桜（北翔大）１分０２秒８２＝大会新②和泉（旭志峯）③持丸（旭志峯）▽４００㍍リレー ①旭志峯（田野葵、丸山彩華、菊地妃華、山崎心愛）４８秒３３＝大会新②旭龍谷③神居東中▽１６００㍍リレー ①旭志峯（和泉蓮那、松本優那、木村愛子、山本黛花）４分０４秒９０＝大会新②旭西③旭北Ａ▽走り高跳び ①畠山紅杏（旭志峯）②松井（旭北）③田中（旭北）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）②森下（広陵中）③旭（道北陸協）▽走り幅跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②入山（旭龍谷）③山田（旭志峯）▽三段跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②丹羽（旭龍谷）③和泉（旭志峯）▽砲丸投げ ①泊沢まりか（札幌大）②野村（旭志峯）③斎藤（富良野高）▽円盤投げ ①野村采加（旭志峯）②小坂（旭医大）③落合（旭志峯）▽ハンマー投げ ①鈴木芽生（札幌大）４４㍍５５＝大会新②沖沢（旭志峯）▽やり投げ ①斎藤愛夏（富良野高）②藤田（旭西）③対馬（上川高）

高体連旭川支部トップ切って開催

◆体操・新体操 第７６回北海道高校選手権大会旭川支部予選会（１４日・リアルター夢りんご体育館）

…体操…

【男子】◇個人総合▽１部 ①泉翔（旭商）▽２部 ①中嶋駿太（旭西）②上野大和（旭西）③砂田一斗（旭西）③市橋海音（旭西）

【女子】◇個人総合▽１部 ①植田小晴（旭商）

…新体操（女子のみ）…

◇個人総合▽１部 ①熊崎桃音（旭南）②森七海（旭東）▽フープ ①熊崎②森▽ボール ①熊崎②森▽２部 ①岡田紅音（旭商）②内田楓（旭商）③栗原和香奈（旭商）④森咲幸（旭西）⑤守屋涼香（旭西）