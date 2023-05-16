　【男子】①粟田尊（Ｐ・Ｐファミリア）②坂田（Ｐ・Ｐファミリア）③尾野（Ｐ・Ｐファミリア）③谷（エレッズ旭川）
　【女子】①伊藤莉菜（エレッズ旭川）②清水（旭川ＨＴＴＣ）③伊藤怜（エレッズ旭川）③小野（エレッズ旭川）