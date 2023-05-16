　【男子】◇シングルス▽Ａ（５・６年）　①相馬瑠生（高台）②相馬獅（高台）③村上（東光）③広部（東光）▽Ｂ（３・４年）　①十河侑聖（東光）②鈴木（鷹栖北野）③平沼（東光）③山中（鷹栖北野）▽Ｃ（１・２年）　①十河泰聖（東光）②高畠（鷹栖北野）③近藤（近文）③朝倉（青雲ＢＣ）
　【女子】◇シングルス▽Ａ（５・６年）　①高畠柚羽（鷹栖北野）②和田（青雲ＢＣ）③日置（鷹栖北野）③宮崎（鷹栖北野）▽Ｂ（３・４年）　①田村虹瑚（東栄）②堀（東光）③園田（鷹栖北野）③中村（東神楽ジュニア）▽Ｃ（１・２年）　①斉藤彩羽（東光）②青嶋（東光）③吉田（東光）③栗原（東光）