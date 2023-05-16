【男子】◇シングルス▽Ａ（５・６年） ①相馬瑠生（高台）②相馬獅（高台）③村上（東光）③広部（東光）▽Ｂ（３・４年） ①十河侑聖（東光）②鈴木（鷹栖北野）③平沼（東光）③山中（鷹栖北野）▽Ｃ（１・２年） ①十河泰聖（東光）②高畠（鷹栖北野）③近藤（近文）③朝倉（青雲ＢＣ）
【女子】◇シングルス▽Ａ（５・６年） ①高畠柚羽（鷹栖北野）②和田（青雲ＢＣ）③日置（鷹栖北野）③宮崎（鷹栖北野）▽Ｂ（３・４年） ①田村虹瑚（東栄）②堀（東光）③園田（鷹栖北野）③中村（東神楽ジュニア）▽Ｃ（１・２年） ①斉藤彩羽（東光）②青嶋（東光）③吉田（東光）③栗原（東光）
◆バドミントン 第２４回北海道小学生ＡＢＣ大会旭川予選会（１３日・リアルター夢りんご体育館）
2023/05/16
【男子】◇シングルス▽Ａ（５・６年） ①相馬瑠生（高台）②相馬獅（高台）③村上（東光）③広部（東光）▽Ｂ（３・４年） ①十河侑聖（東光）②鈴木（鷹栖北野）③平沼（東光）③山中（鷹栖北野）▽Ｃ（１・２年） ①十河泰聖（東光）②高畠（鷹栖北野）③近藤（近文）③朝倉（青雲ＢＣ）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 第４４回スタルヒン杯争奪全道スポーツ少年団交流大会上川管内予選大会（１３日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆軟式野球 第７４回官公庁旭川支部大会（１３、１４日・ぴっぷ球場）
- ◆軟式野球 第２回チャレンジ８親睦大会（６、７日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆サッカー 市民大会（７日・東光公園球技場）
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（３～７日・東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１３回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（３～５、７日・東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー 第１５回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３０回旭川大雪ライオンズ旗争奪ジュニアユース選手権（３日・東光公園球技場ほか）
- ◆テニス 第１７回旭川地区高校春季大会（４月２２、２９、３０日・忠和コート）
- ◆バドミントン 第２４回北海道小学生ＡＢＣ大会旭川予選会（１３日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 小学生選手権大会（１４日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 第５３回会長杯争奪大会一般の部兼第５１回ビクタス杯争奪大会（１４日・大成市民センター体育館）
- ◆バレーボール 第４３回全日本小学生北北海道旭川地区予選大会（１３日・比布町体育館）
- ◆ミニバレーボール 第３回令和大会（１４日・鷹栖町総合体育館）
- ◆陸上競技 第３３回道北春季選手権大会（７日・花咲陸上競技場）
- ◆剣道 第４１回旭川地区少年大会（１４日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆弓道 第１２回旭川地区高校大会兼国民体育大会北海道北部地区旭川予選会（７日・市弓道場誠心館）