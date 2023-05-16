【男子】▽団体 ①旭龍谷②旭永嶺③旭西④富良野▽シングルス ①今井朝陽（旭龍谷）②遠山（旭西）③今井陽（旭龍谷）③加藤（旭北）▽ダブルス ①今井朝陽・今井陽貴（旭龍谷）②杉本・小野寺（旭明成）③西村・酒井（旭永嶺）③大嶽・加藤（旭北）

【女子】▽団体 ①旭永嶺②富良野緑峰③旭北④旭南▽シングルス ①筒井ののか（旭北）②岩瀬（旭永嶺）③手塚（旭北）③千葉（旭西）▽ダブルス ①手塚美結・野田樹（旭北）②岩瀬・飛騨野（旭永嶺）③筒井・野村（旭北）③菅・中根（旭南）