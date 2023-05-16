ビアンコネロＦＣ６―２上富良野、富良野７―１たかとんび、永山２―１東明、永山南４―０東光・東明、北門５―０緑が丘２ｎｄ、羽幌２―０神居東・忠和、北星５―１春光台、留萌６―１六合、東川３―０中富良野、名寄ＳＣ３―２アインス２ｎｄ、ビアンコネロＦＣ Ｒｕｇ２―０旭教大付属、富良野４―０神楽、上富良野９―０留萌、緑が丘２ｎｄ１―０永山、神居東・忠和３―０六合、東明３―１羽幌、明星５―０たかとんび、ビアンコネロＦＣ６―０北門、北星５―２中富良野