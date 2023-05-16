　◇１部▽５節　旭明成３―２旭龍谷、旭実Ｃ６―０旭南、旭実ＦＣ３―０稚内大谷、旭志峯０―０旭北▽６節　旭南４―２旭龍谷、旭志峯７―０稚内大谷、旭実Ｃ７―１旭明成、旭北４―１旭実ＦＣ
　◇２部▽５節　旭東１―１旭志峯Ｂ、旭永嶺８―２旭商、留萌４―０旭実ＦＣ―Ｂ、旭明成Ｂ１―１旭工▽６節　旭商２―１旭志峯Ｂ、留萌６―０旭工、旭永嶺３―１旭東、旭明成Ｂ１―１旭実ＦＣ―Ｂ
　◇３部▽６節　旭南Ｂ２―１旭龍谷Ｂ、旭西４―０枝幸・名寄、富良野５―１旭農、旭実Ｄ４―０稚内▽７節　旭実Ｄ４―０旭東Ｂ、稚内５―１旭農、旭龍谷Ｂ７―０富良野、旭南Ｂ２―２旭西Ｂ▽８節　旭龍谷Ｂ４―０稚内、旭東Ｂ６―１旭農、旭西５―０富良野、旭南Ｂ６―１枝幸・名寄