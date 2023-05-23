　ビアンコネロＦＣ５―０永山、東明４―１緑が丘２ｎｄ、たかとんび３―０旭教大付属、東川２―０春光台、北門２―１羽幌、永山南５―２増毛、アインス２ｎｄ２―０神楽、神居東・忠和２―０留萌、ビアンコネロＦＣ Ｒｕｇ１―１富良野