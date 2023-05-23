　◇１部▽７節　旭明成１―０旭南、旭志峯２―１旭実ＦＣ、旭実Ｃ１―０旭龍谷、旭北４―２稚内大谷
　◇２部▽７節　旭東３―０旭商、留萌６―３旭明成Ｂ、旭工４―０旭実ＦＣ―Ｂ、旭永嶺２―１旭志峯Ｂ
　◇３部▽９節　旭実Ｄ１１―１旭農、旭龍谷Ｂ２―２旭東Ｂ、富良野５―２枝幸・名寄、旭西２―１稚内