…リカーブ…

【男子】▽ゴールド ①松山解（北見工大）②太田（帯広三条高）③尾倉（旭川）④高橋（旭北高）▽シルバー ①石尾志津真（札幌啓成高）②高田（札幌啓成高）③関井（帯広三条高）④渡辺（旭北高）▽ブロンズ ①佐々奨英（札幌啓成高）②川島（札幌英藍高）③川名（札幌英藍高）④志満（札幌月寒高）

【女子】▽ゴールド ①鈴木悠華（旭北高）②白木（帯広工高）③瀬谷（帯広三条高）④加藤（旭北高）▽シルバー ①近藤美玖（旭北高）②山口（札幌啓成高）③中村（旭北高）④三戸（旭北高）

【男女混合】▽小学生 ①内舘奏人（西御料地）▽中学生 ①斉藤胡果（帯広第八）②石沢（愛宕）③守谷（明星）④坂口（旭教大付属）▽オープン（３０㍍＋３０㍍） ①石垣胡春（旭北高）②山崎（旭北高）③本郷（旭北高）④渡辺（旭北高）▽同（５０㍍＋３０㍍） ①鳥本悠空（帯広工高）②阿部（帯広工高）③小林（帯広工高）▽６０㍍＋６０㍍ ①遠山大陽（旭教大付属中）

…コンパウンド…

【男子】▽ゴールド ①中谷雅美（札幌）②小高（帯広）③村本（札幌）④射場（旭川）▽シルバー ①高橋寛次（滝川）②小出（旭川）③赤松（旭川）④松本（旭川）

【女子】 ①鈴木裕美子（札幌）②新田（札幌）③大塚（苫小牧）

…ベア・ボウ…

【男子】▽オープン（３０㍍＋３０㍍） ①渡部昭彦（旭川）▽５０㍍ ①佐々木邦哲（札幌）②林（札幌）