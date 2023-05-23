　…リカーブ…
　【男子】▽ゴールド　①松山解（北見工大）②太田（帯広三条高）③尾倉（旭川）④高橋（旭北高）▽シルバー　①石尾志津真（札幌啓成高）②高田（札幌啓成高）③関井（帯広三条高）④渡辺（旭北高）▽ブロンズ　①佐々奨英（札幌啓成高）②川島（札幌英藍高）③川名（札幌英藍高）④志満（札幌月寒高）
　【女子】▽ゴールド　①鈴木悠華（旭北高）②白木（帯広工高）③瀬谷（帯広三条高）④加藤（旭北高）▽シルバー　①近藤美玖（旭北高）②山口（札幌啓成高）③中村（旭北高）④三戸（旭北高）
　【男女混合】▽小学生　①内舘奏人（西御料地）▽中学生　①斉藤胡果（帯広第八）②石沢（愛宕）③守谷（明星）④坂口（旭教大付属）▽オープン（３０㍍＋３０㍍）　①石垣胡春（旭北高）②山崎（旭北高）③本郷（旭北高）④渡辺（旭北高）▽同（５０㍍＋３０㍍）　①鳥本悠空（帯広工高）②阿部（帯広工高）③小林（帯広工高）▽６０㍍＋６０㍍　①遠山大陽（旭教大付属中）
　…コンパウンド…
　【男子】▽ゴールド　①中谷雅美（札幌）②小高（帯広）③村本（札幌）④射場（旭川）▽シルバー　①高橋寛次（滝川）②小出（旭川）③赤松（旭川）④松本（旭川）
　【女子】　①鈴木裕美子（札幌）②新田（札幌）③大塚（苫小牧）
　…ベア・ボウ…
　【男子】▽オープン（３０㍍＋３０㍍）　①渡部昭彦（旭川）▽５０㍍　①佐々木邦哲（札幌）②林（札幌）