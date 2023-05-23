　【男子】①浦崎陽（旭川）②高橋（中央）③伊達（中央）③入江（旭川）⑤朝妻（東神楽）⑤中山（北星）⑤赤塚（広陵）⑤星（明星）
　【女子】①中田美聖（広陵）②伊藤（春光台）③高橋（中央）③但木（中央）⑤迫（緑が丘）⑤稲井（永山南）⑤清水（東神楽）⑤塚本（六合）