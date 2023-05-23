　【男子】▽１回戦　ＬＥＯＮＥ２―１六合▽準決勝　神楽２―０ＬＥＯＮＥ、永山２―０北門▽決勝　神楽２―０永山
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　旭川２―０春光台、神楽２―０鷹栖、神居２―１愛別・上川、緑が丘２―０東明、永山２―０六合、広陵２―１明星、旭教大付属２―１愛宕、永山南２―０北門▽２回戦　旭川２―０神楽、緑が丘２―１神居、永山２―０広陵、永山南２―０旭教大付属▽準決勝　旭川２―１緑が丘、永山南２―０永山▽決勝　旭川２―０永山南