　▽レギュラー　①クール（富良野）②ＧＲＲ―Ａ（旭川）③ＧＲＲ―Ｃ（旭川）④ＡＤＦ―Ａ（旭川）⑤ＧＲＲ―Ｂ（旭川）⑥Ｂｌａｃｋ　ｍａｍｂａ（旭川）⑦ＳＳＶＣ（士別）⑧５・５ミリバボちゃんズ（旭川）⑨ＡＤＦ―Ｂ（旭川）▽チャレンジ　①５・５ミリくるりんズ（旭川）