　【男子】▽準々決勝　堀・山田（旭教大付属）３―０菅野・羽田（広陵）、大村・高橋（旭教大付属）３―１福本・小山（東明）、古屋・八巻（東明）３―０薦田・松岡（愛宕）、沖中・西原（広陵）３―０伊瀬谷・芥川（東陽）▽準決勝　堀・山田３―０大村・高橋、沖中・西原３―２古屋・八巻▽決勝　堀・山田３―１沖中・西原
　【女子】▽準々決勝　野元・森川（啓北）３―０高宮・梅木（東陽）、服部胡・岸本（広陵）３―１山田・市場（光陽）、佐藤・秡川（広陵）３―１二井・清野（東光）、松橋・井沢（旭教大付属）３―０松原・黒谷（北門）▽準決勝　野元・森川３―０服部胡・岸本、松橋・井沢３―１佐藤・秡川▽決勝　野元・森川３―０松橋・井沢