　▽Ａ級　旭川インディアンス８―１ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ブルーインパルス７―２シャカ、旭川コンバット１３―２まるせんゲーリック、旭川ドジャース１０―０ランカー、旭川インディアンス６―０旭川ホームストーリー、北斗星１０―１シャカ、旭川コンバット６―１ダイヤモンドプレイヤーズ
　▽Ｂ級　旭川ヤンキース５―４ジョーカー、グリフォン６―４ソルジャー、タクティクス８―１スコーピオンズ、旭川トヨペット９―３旭川ＧＴＯ、ＪＡたいせつ１１―７アレックス、スラッカーズ８―１須田製版旭川支社、ジョーカー　不戦勝　スーパーマン、グリフォン３―１ＪＲ旭川運転所、旭川レインディアーズ３―０スコーピオンズ、旭川ＧＴＯ９―５旭川ヤンキース
　▽Ｃ級　ランダム７―７プッシーキャッツ、ヒート６―４ザナドゥ、コンバットクラブ１０―３ドルフィンズ、あぶさんず　不戦勝　ＳＥＥＫ、まるせんゲーリックＯＢ会　不戦勝　ジャポン、ゴールデンボールズ７―０ビートルズ、９２イヤーズ１０―１ボンズ、ザナドゥ３―２金田自動車、石田兼松八興建設７―６ドルフィンズ、ランダム６―２あぶさんず、ヒート　不戦勝　ジャポン