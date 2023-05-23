▽Ａ級 旭川インディアンス８―１ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ブルーインパルス７―２シャカ、旭川コンバット１３―２まるせんゲーリック、旭川ドジャース１０―０ランカー、旭川インディアンス６―０旭川ホームストーリー、北斗星１０―１シャカ、旭川コンバット６―１ダイヤモンドプレイヤーズ

▽Ｂ級 旭川ヤンキース５―４ジョーカー、グリフォン６―４ソルジャー、タクティクス８―１スコーピオンズ、旭川トヨペット９―３旭川ＧＴＯ、ＪＡたいせつ１１―７アレックス、スラッカーズ８―１須田製版旭川支社、ジョーカー 不戦勝 スーパーマン、グリフォン３―１ＪＲ旭川運転所、旭川レインディアーズ３―０スコーピオンズ、旭川ＧＴＯ９―５旭川ヤンキース

▽Ｃ級 ランダム７―７プッシーキャッツ、ヒート６―４ザナドゥ、コンバットクラブ１０―３ドルフィンズ、あぶさんず 不戦勝 ＳＥＥＫ、まるせんゲーリックＯＢ会 不戦勝 ジャポン、ゴールデンボールズ７―０ビートルズ、９２イヤーズ１０―１ボンズ、ザナドゥ３―２金田自動車、石田兼松八興建設７―６ドルフィンズ、ランダム６―２あぶさんず、ヒート 不戦勝 ジャポン