▽１回戦 愛別７―６愛宕東、旭稜１１―１春光台、東五条１０―１陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、永山西２４―５春光、末広北・近一合同１０―９美瑛、三小１５―８西御料地、忠和１２―２啓明、比布・上川大雪合同８―７東聖▽２回戦 末広・近文合同８―４愛別、東五条１０―２大有・神居合同、末広北・近一合同１８―０共栄・東町合同、神楽８―５忠和