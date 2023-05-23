　▽１回戦　旭川クラブ１０―３旭川消防クラブ、ドリームナイン旭川７―１旭川ＤＳ▽２回戦　旭川クラブ１５―２石田兼松八興建設、アサヒカワＳＮＥＳ８―７旭川信用金庫、ブレイクホーキンス１０―３Ａ・Ｉ・Ｂ、鷹栖町役場１１―３ドリームナイン旭川▽準決勝　旭川クラブ１１―２アサヒカワＳＮＥＳ