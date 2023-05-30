【男子】◇団体▽１回戦 忠和２―１愛宕、西神楽２―１明星、東陽２―１光陽、北門２―１東光、広陵２―１永山南、緑が丘２―１東鷹栖▽２回戦 東明３―０忠和、東陽２―０西神楽、広陵２―０北門、春光台３―０緑が丘▽準決勝 東明２―０東陽、春光台２―０広陵▽決勝 東明２―０春光台▽３位決定戦 東陽２―０広陵◇シングルス ①阿部（春光台）②吉田一（東明）③西岡（東明）④川田（春光台）◇ダブルス ①堀・河野（東明）②奥村・東海林（北門）③漆原・坂東（東陽）④丸田・山形（東明）

【女子】◇団体▽１回戦 北門３―０永山南、春光台２―１広陵、東光３―０明星、忠和２―１光陽、東陽２―１旭教大付属▽２回戦 東鷹栖２―１北門、春光台２―０東光、愛宕３―０忠和、東明３―０東陽▽準決勝 東鷹栖２―０春光台、東明２―１愛宕▽決勝 東鷹栖２―１東明▽３位決定戦 愛宕２―１春光台◇シングルス ①豊嶋（東鷹栖）②原田（東明）③菅野（愛宕）④池沢（愛宕）◇ダブルス ①谷口桜・神野（春光台）②園田・小暮（東鷹栖）③二階堂・樋口（愛宕）④岩瀬・水谷（春光台）