　【男子】◇団体▽１回戦　忠和２―１愛宕、西神楽２―１明星、東陽２―１光陽、北門２―１東光、広陵２―１永山南、緑が丘２―１東鷹栖▽２回戦　東明３―０忠和、東陽２―０西神楽、広陵２―０北門、春光台３―０緑が丘▽準決勝　東明２―０東陽、春光台２―０広陵▽決勝　東明２―０春光台▽３位決定戦　東陽２―０広陵◇シングルス　①阿部（春光台）②吉田一（東明）③西岡（東明）④川田（春光台）◇ダブルス　①堀・河野（東明）②奥村・東海林（北門）③漆原・坂東（東陽）④丸田・山形（東明）
　【女子】◇団体▽１回戦　北門３―０永山南、春光台２―１広陵、東光３―０明星、忠和２―１光陽、東陽２―１旭教大付属▽２回戦　東鷹栖２―１北門、春光台２―０東光、愛宕３―０忠和、東明３―０東陽▽準決勝　東鷹栖２―０春光台、東明２―１愛宕▽決勝　東鷹栖２―１東明▽３位決定戦　愛宕２―１春光台◇シングルス　①豊嶋（東鷹栖）②原田（東明）③菅野（愛宕）④池沢（愛宕）◇ダブルス　①谷口桜・神野（春光台）②園田・小暮（東鷹栖）③二階堂・樋口（愛宕）④岩瀬・水谷（春光台）