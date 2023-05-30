【男子】▽準決勝 愛宕７９―５０忠和、神居東６５―５０緑が丘▽決勝 神居東６２―４４愛宕▽最優秀選手賞 義達晴太（神居東）

【女子】▽１回戦 中央５０―３６啓北、広陵６８―２３北星、東光４８―３７東明、北門５９―３４六合、永山５８―５２東陽、愛宕３６―２７緑が丘、神居東９４―１９神楽▽２回戦 忠和１０５―２７中央、東光４５―４３広陵、北門５７―３１永山、神居東７５―４０愛宕▽準決勝 忠和６１―２９東光、神居東５８―４８北門▽決勝 神居東６１―４１忠和▽最優秀選手賞 尾田唯夏（神居東）