　【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦　旭川３―０明星、緑が丘３―０神居東、永山南３―２啓北、中央３―０六合▽準決勝　旭川３―０緑が丘、中央３―１永山南▽決勝　旭川３―０中央
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　東陽３―２旭川、永山南３―１神楽▽準決勝　中央３―１東陽、永山南３―１緑が丘▽決勝　永山南３―１中央