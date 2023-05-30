　【男子】▽ダブルス　①伊藤・中田（エレッズ旭川）②佐藤・神馬（卓心会）③桜庭・横山（エレッズ旭川）③北川・西海（エレッズ旭川）▽シングルス　①久保（陵雲クラブ）②北川（エレッズ旭川）③西海（エレッズ旭川）③桜庭（エレッズ旭川）
　【女子】▽ダブルス　①上田・佐藤（アスタリスク旭川・陵雲クラブ）▽シングルス　①長尾（ナガオＳＣ）②上田（アスタリスク旭川）