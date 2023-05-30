　【男子】◇小学生▽１００㍍　①平井悠晴（旭川ＡＣ）②中園（旭川ＡＣ）③藤原（上川）▽８００㍍　①中西遥大（赤平陸上クラブ）②長浜（龍谷ＡＣ）③富沢（赤平陸上クラブ）▽１５００㍍　①金子侑生（トンデンＲＣ）②佐藤（東光スポーツ少年団）③磯谷（旭川ＡＣ）▽８０㍍障害　①岡田幸大（赤平陸上クラブ）▽４００㍍リレー　①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＡＣ―Ｂ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び　①平井悠晴（旭川ＡＣ）②坂脇（愛宕ＡＣ）③畠山（深川陸上クラブ）▽ジャベリックボール投げ　①藤原壱登（上川）②吉原（旭川ＴＲＣ）③畠山（深川陸上クラブ）
　◇中学生▽１１０㍍障害　①大門諄稀（東鷹栖）②桜田（上富良野）③中村（旭川ＡＣ）▽砲丸投げ　①加藤颯（上富良野）②平間（東鷹栖）③中野（留萌）
　◇高校・一般▽１００㍍　①石田正龍（旭志峯）②高士（旭志峯）③佐藤（旭志峯）▽２００㍍　①石田正龍（旭志峯）②舛田（旭志峯）③藤矢（神居東中）▽４００㍍　①太田真輝（旭志峯）②東海林（滝川西）③小野田（旭工）▽８００㍍　①鴈田陽斗（旭志峯）②遠藤（旭北）③泉亭（トンデンＡＣ）▽１５００㍍　①村田伊吹（神居東中）②朝井（滝川西）③五十嵐（滝川西）▽１１０㍍障害　①北浦侑弥（道南陸協）②木村（留萌高）▽４００㍍リレー　①旭北②旭工③神居東中▽走り高跳び　①井上龍雅（旭志峯）②豊崎（旭志峯）③駒井（旭医大）▽棒高跳び　①田中倖仁（旭龍谷）②菅原（広陵中）③出合（広陵中）▽走り幅跳び　①藤田開成（旭北）②林（滝川西）③山岸（旭志峯）▽砲丸投げ（６・０００㌔）　①渡辺紗斗（旭志峯）②木幡（旭志峯）③星（旭工）▽同（７・２６０㌔）　①高橋隆聖（道北陸協）②井上（旭高専）
　【女子】◇小学生▽１００㍍　①石田迦子（愛宕ＡＣ）②金井（龍谷ＡＣ）③池田（士別南）▽８００㍍　①森谷咲南（龍谷ＡＣ）②安田（深川陸上クラブ）③三嶋（深川陸上クラブ）▽８０㍍障害　①瀬川心音（札幌札苗北）②中村（深川陸上クラブ）③刈谷（赤平陸上クラブ）▽４００㍍リレー　①愛宕ＡＣ②赤平陸上クラブ③旭川ＡＣ▽走り高跳び　①山沢結愛（愛宕ＡＣ）②山下（愛宕ＡＣ）③瀬川（札幌札苗北）▽走り幅跳び　①相嶋采和（ｖｅｉｔｕ石狩陸上クラブ）②滝本（赤平陸上クラブ）③佐藤（龍谷ＡＣ）▽砲丸投げ　①渡部夏音（愛宕ＡＣ）②山中（愛宕ＡＣ）③武部（旭川ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ　①新名乃々花（旭川ＡＣ）②渡部（愛宕ＡＣ）③渡辺（深川陸上クラブ）
　◇中学生▽１００㍍障害　①田村実夢（士別朝日）②三好（永山）③渡辺（永山）▽砲丸投げ　①丹羽咲空（東鷹栖）②田中（永山）③船越（永山）
　◇高校・一般▽１００㍍　①山崎心愛（旭志峯）②丸山（旭志峯）③田野（旭志峯）▽２００㍍　①菊地妃華（旭志峯）②猪股（神居東中）③松本（旭志峯）▽４００㍍　①田野葵（旭志峯）②菊地（旭志峯）③山崎（旭志峯）▽８００㍍　①豊沢みどり（道北ＡＣ）②瀬川（札幌札苗北中）③篠田（神居東中）▽１５００㍍　①塩原叶々愛（旭龍谷）②船奥（旭龍谷）③河合（旭龍谷）▽１００㍍障害　①釜沢歩果（旭志峯）②大景（旭志峯）③野沢（滝川西）▽４００㍍リレー　①神居東中Ａ②旭北③留萌高▽走り高跳び　①畠山紅杏（旭志峯）②松井（旭北）③渡辺（永山中）▽棒高跳び　①森下心咲（広陵中）▽走り幅跳び　①山田みいの（旭志峯）②入山（旭龍谷）③石川（旭志峯）▽砲丸投げ　①野村采加（旭志峯）②落合（旭志峯）③石橋（旭医大）▽１００㍍ＹＨ　①峯岸美来（神居東中）１５秒１８＝道北中学新②丸山（旭志峯）
　【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー　①神居東陸上少年団②赤平陸上クラブ