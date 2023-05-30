【男子】◇小学生▽１００㍍ ①平井悠晴（旭川ＡＣ）②中園（旭川ＡＣ）③藤原（上川）▽８００㍍ ①中西遥大（赤平陸上クラブ）②長浜（龍谷ＡＣ）③富沢（赤平陸上クラブ）▽１５００㍍ ①金子侑生（トンデンＲＣ）②佐藤（東光スポーツ少年団）③磯谷（旭川ＡＣ）▽８０㍍障害 ①岡田幸大（赤平陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＡＣ―Ｂ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①平井悠晴（旭川ＡＣ）②坂脇（愛宕ＡＣ）③畠山（深川陸上クラブ）▽ジャベリックボール投げ ①藤原壱登（上川）②吉原（旭川ＴＲＣ）③畠山（深川陸上クラブ）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①大門諄稀（東鷹栖）②桜田（上富良野）③中村（旭川ＡＣ）▽砲丸投げ ①加藤颯（上富良野）②平間（東鷹栖）③中野（留萌）

◇高校・一般▽１００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②高士（旭志峯）③佐藤（旭志峯）▽２００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②舛田（旭志峯）③藤矢（神居東中）▽４００㍍ ①太田真輝（旭志峯）②東海林（滝川西）③小野田（旭工）▽８００㍍ ①鴈田陽斗（旭志峯）②遠藤（旭北）③泉亭（トンデンＡＣ）▽１５００㍍ ①村田伊吹（神居東中）②朝井（滝川西）③五十嵐（滝川西）▽１１０㍍障害 ①北浦侑弥（道南陸協）②木村（留萌高）▽４００㍍リレー ①旭北②旭工③神居東中▽走り高跳び ①井上龍雅（旭志峯）②豊崎（旭志峯）③駒井（旭医大）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②菅原（広陵中）③出合（広陵中）▽走り幅跳び ①藤田開成（旭北）②林（滝川西）③山岸（旭志峯）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①渡辺紗斗（旭志峯）②木幡（旭志峯）③星（旭工）▽同（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）②井上（旭高専）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①石田迦子（愛宕ＡＣ）②金井（龍谷ＡＣ）③池田（士別南）▽８００㍍ ①森谷咲南（龍谷ＡＣ）②安田（深川陸上クラブ）③三嶋（深川陸上クラブ）▽８０㍍障害 ①瀬川心音（札幌札苗北）②中村（深川陸上クラブ）③刈谷（赤平陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①愛宕ＡＣ②赤平陸上クラブ③旭川ＡＣ▽走り高跳び ①山沢結愛（愛宕ＡＣ）②山下（愛宕ＡＣ）③瀬川（札幌札苗北）▽走り幅跳び ①相嶋采和（ｖｅｉｔｕ石狩陸上クラブ）②滝本（赤平陸上クラブ）③佐藤（龍谷ＡＣ）▽砲丸投げ ①渡部夏音（愛宕ＡＣ）②山中（愛宕ＡＣ）③武部（旭川ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①新名乃々花（旭川ＡＣ）②渡部（愛宕ＡＣ）③渡辺（深川陸上クラブ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①田村実夢（士別朝日）②三好（永山）③渡辺（永山）▽砲丸投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）②田中（永山）③船越（永山）

◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）②丸山（旭志峯）③田野（旭志峯）▽２００㍍ ①菊地妃華（旭志峯）②猪股（神居東中）③松本（旭志峯）▽４００㍍ ①田野葵（旭志峯）②菊地（旭志峯）③山崎（旭志峯）▽８００㍍ ①豊沢みどり（道北ＡＣ）②瀬川（札幌札苗北中）③篠田（神居東中）▽１５００㍍ ①塩原叶々愛（旭龍谷）②船奥（旭龍谷）③河合（旭龍谷）▽１００㍍障害 ①釜沢歩果（旭志峯）②大景（旭志峯）③野沢（滝川西）▽４００㍍リレー ①神居東中Ａ②旭北③留萌高▽走り高跳び ①畠山紅杏（旭志峯）②松井（旭北）③渡辺（永山中）▽棒高跳び ①森下心咲（広陵中）▽走り幅跳び ①山田みいの（旭志峯）②入山（旭龍谷）③石川（旭志峯）▽砲丸投げ ①野村采加（旭志峯）②落合（旭志峯）③石橋（旭医大）▽１００㍍ＹＨ ①峯岸美来（神居東中）１５秒１８＝道北中学新②丸山（旭志峯）

【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団②赤平陸上クラブ