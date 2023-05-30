▽１回戦 ブレイクホーキンス３―１ジャッグル、ＪＡあさひかわ６―０旭川クラブ、旭川消防署野球部５―２ニューヤンキース、比布町役場１０―旭川ガス、旭川市役所１２―０旭川信用金庫、シャネルズ７―０ドリームナイン旭川、上川町役場 不戦勝 旭川消防クラブ▽２回戦 ツルハ旭川６―４ブレイクホーキンス、ＪＡあさひかわ３―１旭川消防署野球部、旭川市役所６―４比布町役場、シャネルズ５―０上川町役場▽準決勝 ＪＡあさひかわ３―１ツルハ旭川、旭川市役所７―０シャネルズ