▽２回戦 永山南４―１広陵、東陽９―３明星、東光５―２春光台、緑が丘１１―１光陽、神楽３―０東明、永山９―１北門、六合・啓北１１―１旭教大付属、中央７―０神居▽３回戦 永山南６―３東陽、緑が丘３―０東光、神楽６―１永山、六合・啓北６―１中央▽準決勝 永山南５―３緑が丘、神楽２―１六合・啓北▽決勝 神楽１１―０永山南
◇個人賞▽最優秀選手賞 古川照瑛（神楽）▽優秀選手賞 新谷心（神楽）、田中陽亮（永山南）▽敢闘賞 梶浦隼（六合）、小原遥斗（緑が丘）
◆軟式野球 旭川軟式野球連盟会長旗争奪中学校大会（２７、２８日・神楽中グラウンドほか）
2023/05/30
▽２回戦 永山南４―１広陵、東陽９―３明星、東光５―２春光台、緑が丘１１―１光陽、神楽３―０東明、永山９―１北門、六合・啓北１１―１旭教大付属、中央７―０神居▽３回戦 永山南６―３東陽、緑が丘３―０東光、神楽６―１永山、六合・啓北６―１中央▽準決勝 永山南５―３緑が丘、神楽２―１六合・啓北▽決勝 神楽１１―０永山南
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