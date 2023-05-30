　▽２回戦　永山南４―１広陵、東陽９―３明星、東光５―２春光台、緑が丘１１―１光陽、神楽３―０東明、永山９―１北門、六合・啓北１１―１旭教大付属、中央７―０神居▽３回戦　永山南６―３東陽、緑が丘３―０東光、神楽６―１永山、六合・啓北６―１中央▽準決勝　永山南５―３緑が丘、神楽２―１六合・啓北▽決勝　神楽１１―０永山南
　◇個人賞▽最優秀選手賞　古川照瑛（神楽）▽優秀選手賞　新谷心（神楽）、田中陽亮（永山南）▽敢闘賞　梶浦隼（六合）、小原遥斗（緑が丘）