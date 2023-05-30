▽Ａ級 旭川ホームストーリー７―０まるせんゲーリック、旭川ドジャース２―０北斗星、旭川インディアンス４―２旭川コンバット、ランカー 不戦勝 シャカ、まるせんゲーリック５―３ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ドジャース７―０旭川ブルーインパルス

▽Ｂ級 旭川トヨペット６―５スーパーマン、ＪＲ旭川運転所１０―５アレックス、旭川レインディアーズ９―２須田製版旭川支社、旭川ＧＴＯ１５―１ジョーカー、ＪＡたいせつ５―３グリフォン、スラッカーズ１９―１１スコーピオンズ、旭川トヨペット６―１旭川ヤンキース、ソルジャー１４―５アレックス、タクティクス７―６須田製版旭川支店

▽Ｃ級 プッシーキャッツ８―１ボンズ、まるせんゲーリックＯＢ会８―３金田自動車、石田兼松八興建設１２―２ビートルズ、９２イヤーズ 不戦勝 ＳＥＥＫ、ザナドゥ９―８ジャポン、ドルフィンズ４―１ゴールデンボールズ、プッシーキャッツ７―０あぶさんず、まるせんゲーリックＯＢ会９―３ヒート、コンバットクラブ１３―４ビートルズ