　▽Ａ級　旭川ホームストーリー７―０まるせんゲーリック、旭川ドジャース２―０北斗星、旭川インディアンス４―２旭川コンバット、ランカー　不戦勝　シャカ、まるせんゲーリック５―３ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川ドジャース７―０旭川ブルーインパルス
　▽Ｂ級　旭川トヨペット６―５スーパーマン、ＪＲ旭川運転所１０―５アレックス、旭川レインディアーズ９―２須田製版旭川支社、旭川ＧＴＯ１５―１ジョーカー、ＪＡたいせつ５―３グリフォン、スラッカーズ１９―１１スコーピオンズ、旭川トヨペット６―１旭川ヤンキース、ソルジャー１４―５アレックス、タクティクス７―６須田製版旭川支店
　▽Ｃ級　プッシーキャッツ８―１ボンズ、まるせんゲーリックＯＢ会８―３金田自動車、石田兼松八興建設１２―２ビートルズ、９２イヤーズ　不戦勝　ＳＥＥＫ、ザナドゥ９―８ジャポン、ドルフィンズ４―１ゴールデンボールズ、プッシーキャッツ７―０あぶさんず、まるせんゲーリックＯＢ会９―３ヒート、コンバットクラブ１３―４ビートルズ