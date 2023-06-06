【男子】①寺越栄一②五十嵐信行③登与志幸④伊藤直哉⑤若狭英司⑥横島哲雄⑦潟端正利⑧板垣昭男⑨髙田米雄⑩菅原信

【女子】①後藤百合子②武田富志子③岡田啓子④北谷未智留⑤橋本隆子⑥猪野礼子⑦佐々木容子⑧頓所優子⑨狩野佳子⑩沢出由美子