　【男子】▽準々決勝　堀・山田（旭教大付属）３―０金子・中山（東明）、菅野・羽田（広陵）３―１三宮・大江（啓北）、大村・高橋（旭教大付属）３―２川上・三浦（東明）、沖中・西原（広陵）３―１三住・沢山（忠和）▽準決勝　堀・山田３―０菅野・羽田、大村・高橋３―２沖中・西原▽決勝　堀・山田３―１大村・高橋
　【女子】▽準々決勝　野元・森川（啓北）３―０高松・目黒（広陵）、佐藤・秡川（広陵）３―２高宮・梅木（東陽）、服部胡・岸本（広陵）３―１松原・黒谷（北門）、松橋・井沢（旭教大付属）３―０森・高柳（東明）▽準決勝　野元・森川３―１佐藤・秡川、松橋・井沢３―０服部胡・岸本▽決勝　野元・森川３―１松橋・井沢