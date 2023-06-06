【男子】◇シングルス▽１８歳以下 今井朝陽（旭龍谷）、遠山幹太（旭西）▽１６歳以下 今井陽貴（旭龍谷）、浜田洋輔（旭明成）▽１４歳以下 井上慧泉（ＭＩＴＣ）、入江直汰（宮の森ＳＣ旭川）▽１２歳以下 杉村想（ＨＴＡ）、坂田航希（ＨＴＡ）◇ダブルス▽１８歳以下 加藤大登・中島類（旭北・深川西）▽１６歳以下 今井陽貴・新山台（旭龍谷）▽１４歳以下 水上粋介・岩井倖平（ポラリス・テニスチーム・ＨＴＡ）▽１２歳以下 坂田航希・鎌田光琉（ＨＴＡ・テニスパークジョイ）

【女子】◇シングルス▽１８歳以下 大塚沙知（士別翔雲）、岡音沙和（旭永嶺）▽１６歳以下 平沼莉央（宮の森ＳＣ旭川）、福沢万愛（旭永嶺）、古川桜衣（旭西）▽１４歳以下 斉藤好花（ポラリス・テニスチーム）、坂田もも（ＨＴＡ）▽１２歳以下 今村こころ（宮の森ＳＣ旭川）、鈴木理樹（宮の森ＳＣ旭川）◇ダブルス▽１８歳以下 大塚沙知・橋本麻由（士別翔雲）▽１６歳以下 佐藤結梨・武市二胡（旭永嶺）